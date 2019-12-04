Фабрегас о Хаби Алонсо: «Он умолял всех о переходе в «Арсенал» в 2009-м. Хаби был создан для нас»

Полузащитник «Монако» Франсеск Фабрегас вспомнил, как экс-хавбек Хаби Алонсо мог перейти в «Арсенал» в 2009 году.

«Я разговаривал с Хаби по телефону все лето. Он очень хотел трансфера и буквально умолял всех о переходе в .

Он действительно хотел приехать, я же старался изо всех сил. Я общался с руководством, высказал свое мнение и считал, что Алонсо стал бы потрясающим дополнением для нашей команды в то время.

Несколько раз я был разочарован отсутствием прогресса, ведь трансфер так близко. Игрок очень хочет прийти, так легко заключить эту сделку. Я не спортивный директор, я сужу с точки зрения игрока. Когда игрок хочет перейти куда-то, трансфер может быть легко оформлен. Случай был как раз таким.

Я помню, что разговаривал с ним весь отпуск, он спрашивал, что происходит. [Срыв трансфера] Это позор, потому что я думаю, что он был бы отличным дополнением к этой команде. Хаби Алонсо был создан для «Арсенала», – рассказал Фабрегас в подкасте Arsecast.

Напомним, что летом 2009 года испанец в итоге перешел в .