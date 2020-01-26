Федотов о том, что матч с «Оренбургом» мог быть договорным: «Есть правоохранительные органы. Идите и докажите»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал разговоры о том, что матч с «Оренбургом» (5:1) мог носить договорной характер.

– Многие восхищаются «Сочи» этой весной. Но есть и те, кто заподозрил неспортивный характер встречи с «Оренбургом»...

– (Смеется) Даже не хочется это обсуждать и читать таких критиков. Негативных откликов всегда хватает. Но мы не обращаем на это внимания. Могут писать все что угодно. Но вы спросите любого игрока и в , и в «Сочи». Знаю, что президент соперника настраивал футболистов на то, что против нас – чуть ли не самый принципиальный матч.

Если захотеть, можно в принципе ко всему придраться. Написать, например, про «Урал», который проиграл – 1:7... Или из-за автогола в нашей игре с «Оренбургом» выдумывать какую-то подоплеку. Это просто несерьезно!

Сразу кричать, что кто-то не упирался и это договорной матч... Как так можно? Есть правоохранительные органы. Пожалуйста, идите и докажите. А голословно утверждать... На мой взгляд, за свои слова надо отвечать! – сказал Федотов.

«Сочи» уничтожил «Оренбург», но по голам есть вопросы. Посмотрите и скажите: они не кажутся вам странными?