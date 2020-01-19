Джо Коул: «Если сезон в АПЛ не доиграют, надо начать с нуля. 100-метровый забег, законченный на 70 метрах, вызовет много споров»

Экс-хавбек и «Челси» Джо Коул поделился мнением о том, как следует завершить сезон в АПЛ.

«Очевидно, нужно закончить сезон как можно скорее, если нам это разрешат. Это было бы идеально.

Если нам это не удастся, а по срокам он будет приближаться к следующему, то нужно просто начать его с самого начала. Это единственный выход.

Каждый борется за свое. Каждый хочет лучшего для своего клуба. Но если не будет принято общее решение для всех, то это может вызвать побочные эффекты.

По моему мнению, это единственное решение. Начать с нуля, если мы не можем доиграть сезон.

Я уверен, что решения принимают более умные люди, чем я, но мы находимся в ситуации, когда вся страна должна объединиться. Каждый представитель футбольного мира тоже должен это понимать.

Если закончить 100-метровый забег на 70 метрах, это вызовет много споров. Спорт часто преподносит сюрпризы, не так ли? Никогда нельзя быть уверенным в том, что произойдет.

Мы находимся в ситуации, когда люди должны отложить эгоизм в сторону. Футбол должен подать пример. Это принесет пользу каким-то клубам, другие же будут очень расстроены, но на кону более важные вещи. Это касается людей и заработка», – сказал Коул.

Напомним, розыгрыш АПЛ приостановлен из-за коронавируса. «Ливерпуль» идет 1-м в турнирной таблице, оторвавшись от 2-го места на 25 очков.

4 варианта, как завершить сезон АПЛ. Досрочное чемпионство «Ливерпуля» пока маловероятно