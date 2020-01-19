Яновский про Чалова: «Сейчас вообще никакой. Куда ему в «Кристал Пэлас», если он в России не забивает?»

Экс-футболист ЦСКА Игорь Яновский поделился мыслями о выступлениях форварда Федора Чалова.

«Забивать сейчас некому. Федор Чалов в прошлом сезоне неплохо выглядел, а сейчас вообще никакой. Куда ему в «Кристал Пэлас», если он в России не забивает?

Если нападающий хочет уехать за рубеж, то должен решать судьбу матчей, тащить на себе команду. Ей тяжело, а ты обыграл и забил! Чалов же ничего такого не делает», – сказал Яновский.

В этом сезоне Чалов провел за ЦСКА 22 матча в РПЛ, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

«Кристал Пэлас» действительно предлагал за Чалова 25 млн фунтов, но клуб не отпустил – возможно, из-за ВЭБа