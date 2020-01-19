Дмитрий Комбаров: «Два раза ходил в магазин, пустых полок не встречал. Искусственно созданная паника»

Защитник Дмитрий Комбаров высказался о панике, связанной с пандемией коронавируса.

– Во всем мире люди опустошают полки магазинов. В Москве похожая ситуация – гречку и туалетную бумагу найти непросто.



– Мне кажется, что это немного раздуто. Когда объявили о том, что намечается глобальный карантин, люди стали покупать самые необходимые товары. И в определенном моменте, скорее всего, их не было в магазинах.

Пустые полки? Я два раза ходил в магазин, подобного не встречал. Возможно, были какие-то информационные вбросы, искусственно созданная паника.



Видел по телевизору сюжет, что девочка в своей группе написала, что ее город закрывают на карантин, вплоть до того, что нельзя выходить на улицу. В городе началась паника. И когда выяснилось, что все это не соответствует действительности, ей пришлось извиняться за неудачную шутку.

– Авторы таких сообщений должны нести какую-то ответственность?

– Да, нужно понимать, что подобные шутки негативно влияют на огромные массы людей. Должна быть личная ответственность и осознание того, что мы делаем, – заявил Комбаров.

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