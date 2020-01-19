Артем Дзюба: «Мне плохо без футбола, я кайфую от тренировок, не могу без игр. Не хватает драйва»

Нападающий Артем Дзюба рассказал о трудностях, которые он испытывает, находясь на карантине из-за пандемии коронавируса.

— Как оставаться в форме, когда сидишь дома?

— Увидел у кого-то в сторис, что можно было пригнать с базы велосипед. Воспользовался этим — вот, стоит на кухне. А так нам дали тренировочную программу.

Я попросил Тараса Кияшко, тренера бойца Александра Волкова, – он скинул мне программу, там отжимания, приседания с прыжком, упражнения на пресс. Плюс дети держат в тонусе — у нас с ними баскетбол, футбол, хоккей.

Обидно, что мы в «Зените» сидели три сбора, 40 дней почти получается, и теперь вся работа коту под хвост. Ради чего? Такой фундамент заложить — и все в бездну.

Ну, и еще у меня беговая дорожка есть — раньше я смеялся над женой, которая на ней занималась, а теперь вот придется самому бегать.

— Скучаете по команде?

— Безумно. Скучаю по футболу, мне невыносимо трудно. Тяжело дается вся эта ситуация. Плюс у меня же была небольшая травма, становлюсь мнительным.

Мне плохо без футбола, я кайфую от тренировок, не могу без игр. Не хватает драйва, эмоций, не знаю, куда девать энергию, – сказал Дзюба.

На данный момент в России зафиксировано 438 заразившихся коронавирусной инфекцией.

Дзюба о коронавирусе в РФ: «Поражает, что русские не сдаются. Весь мир на карантине, а нам все нипочем»