Фердинанд о Тренте: «Последним правым защитником, кто так же контролировал игру, был Кафу»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением об игре защитника Трента Александера-Арнолда.

«Я наблюдал за его игрой в матче с «Атлетико» на «Энфилде». Молодым на заметку: посмотрите это 45-минутное видео и вы увидите, как должен играть современный правый защитник.

Последним, кто так же контролировал игру на этой позиции, был, пожалуй, Кафу. Трент потрясающий футболист. Мне плевать, что говорят другие. Да, он играет за «Ливерпуль», и мне все равно. Парень умеет играть в футбол.

Его игра в пас напоминает мне де Брюйне. Я не видел, чтобы Невилл так же пасовал. Хотя Гари отдавал хорошие передачи, но они не были настолько хорошими, как у Трента», – сказал Фердинанд.