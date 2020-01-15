Мать Роналду выписана из больницы после инсульта

Мать форварда Криштиану Роналду Долореш была выписана из больницы и вернулась домой.

3 марта 65-летняя женщина перенесла инсульт и была срочно госпитализирована.

Сам Роналду, напомним, вылетел в Португалию сразу после того, как стало известно об инсульте матери.

В настоящее время Криштиану вместе с семьей находится на карантине на Мадейре после того, как у двух игроков «Ювентуса» – Даниэле Ругани и – был обнаружен коронавирус.

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