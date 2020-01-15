Юран о коронавирусе: «У нас великолепный президент, в обиду не даст. С питанием и медикаментами проблем не возникнет»

Главный тренер «Химок» поделился мнением о ситуации с коронавирусом в России и о паузе в национальных турнирах.

– Первый вопрос – на злобу дня. Закупаете ли вы килограммами гречку, маски?

– На днях у нас с женой состоялся разговор на кухне. Супруга настаивала, что мы должны ехать в супермаркет, закупаться. Я к этой ситуации отношусь более спокойно. У нас великолепный президент, который в обиду не даст. Уверен, с питанием и медикаментами проблем не возникнет. Так что это не конец света. Но массовые мероприятия нужно приостановить.

– А что делать футбольным командам? Сезон в Олимп-ФНЛ остановлен до 10 апреля.

– Думаем, как готовиться. Считаю, было бы бессмысленно проводить матчи без зрителей. Футбол – как театр. Для кого же играть, если болельщики не придут на стадион? Мотивация вообще не та. Никто тебя не заведет. Игры при пустых трибунах – жалкое зрелище. Приостановление чемпионата оправдано. Сначала надо победить вирус.

– Владелец Леонид Федун предложил завершить чемпионат и подвести итоги. Если это произойдет в ФНЛ, то – в Премьер-лиге.

– В принципе, можно рассмотреть и такой вариант. Мы же не одну и не две игры провели. Пройдена очень серьезная дистанция, – сказал Юран.