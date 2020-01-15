«Зенит» запустил #МойКотикЧеллендж, выложив фото Малкома с котом

запустил новый челлендж в инстаграме.

Пресс-служба клуба из Петербурга выложила фотографию хавбека команды с котом, добавив хештег #МойКотикЧеллендж.

«Зенит» призвал подписчиков присоединиться к этому челленджу.

Ранее большую популярность набрал челлендж, в котором футболисты должны были понабивать рулон туалетной бумаги. В нем поучаствовали нападающий «Барселоны» Лионель Месси, защитник «Реала» Серхио Рамос и многие другие игроки.