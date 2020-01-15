«Зенит» запустил #МойКотикЧеллендж, выложив фото Малкома с котом

«Зенит» запустил новый челлендж в инстаграме.
Пресс-служба клуба из Петербурга выложила фотографию хавбека команды Малкома с котом, добавив хештег #МойКотикЧеллендж.
«Зенит» призвал подписчиков присоединиться к этому челленджу.
Ранее большую популярность набрал челлендж, в котором футболисты должны были понабивать рулон туалетной бумаги. В нем поучаствовали нападающий «Барселоны» Лионель Месси, защитник «Реала» Серхио Рамос и многие другие игроки.
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🐱🐱🐱 @malcomoliveira_97 #МойКотикЧеллендж #MiGatoChallenge Присоединяйтесь! Join the challenge!