Хавбек «Спартака» Тил восстановится к началу апреля

Руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский рассказал о состоянии травмированных игроков.
«Кутепов тренируется в общей группе, Гулиев для нас еще не готов, но в ближайшее время все будет хорошо.
У Тила контактное повреждение одной из мышц, которое случилось в матче [с «Краснодаром»].
Если бы РПЛ продолжила играть после пауз на матчи сборных, думаю, Гус был бы готов принять участие в ближайшей игре [5 апреля с «Уфой»], он был бы здоров», – сказал Бутовский.
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