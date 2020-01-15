Хавбек «Спартака» Тил восстановится к началу апреля

Руководитель медицинского штаба Михаил Бутовский рассказал о состоянии травмированных игроков.

«Кутепов тренируется в общей группе, Гулиев для нас еще не готов, но в ближайшее время все будет хорошо.

У Тила контактное повреждение одной из мышц, которое случилось в матче [с «Краснодаром»].

Если бы РПЛ продолжила играть после пауз на матчи сборных, думаю, Гус был бы готов принять участие в ближайшей игре [5 апреля с «Уфой»], он был бы здоров», – сказал Бутовский.

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