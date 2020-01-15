Мячи Малкома, Ларссона и автогол Песьякова – в списке лучших в 22-м туре РПЛ

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Российская Премьер-лига представила подборку лучших голов 22-го тура.

Героями ролика стали форварды «Спартака» Йордан Ларссон и Эсекиэль Понсе, хавбек «Зенита» Малком и нападающий Себастьян Дриусси, полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк, а также вратарь «Ростова» Сергей Песьяков, футболисты «Динамо» Константин Рауш и Дмитрий Скопинцев, Зурико Давиташвили из «Рубина» и Антон Килин («Тамбов»).

17 марта сезон РПЛ был приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

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