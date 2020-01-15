Чеферин о коронавирусе: «Это самый большой кризис в истории, с которым сталкивался футбол»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о переносе турниров из-за пандемии коронавируса.

«Это самый большой кризис в истории, с которым сталкивался футбол.

Мы все знаем, что этот ужасный вирус, который распространился по всей Европе, сделал футбол и всю жизнь в Европе совершенно невозможными. Мы знали, что должны остановить соревнования.

Стоимость переноса Евро еще не рассчитана. Но это обойдется в сотни миллионов евро (утверждалось, что УЕФА хочет около 275 млн фунтов от клубов и лиг – прим. Sports.ru).

Экономическая ситуация в Европе и в мире также нанесет нам вред. Речь идет не только о потерях, которые мы понесем непосредственно с отсрочкой проведения турнира, это скажется на всей экономике.

Сегодня пришло время для единства и принятия решений. А завтра самое время приступить к оценке возможного ущерба. Но я все равно думаю, что мы все вместе закончим это. Мы выйдем из этой ситуации и станем сильнее, чем когда-либо.

Мы все здесь находимся в одинаковой ситуации и должны помогать друг другу. Когда мы увидим, о каком финансовом влиянии идет речь, тогда и посмотрим, как можно помочь. Но да, у некоторых клубов, у некоторых лиг будут серьезные проблемы.

Но не стоит забывать и о национальных ассоциациях, потому что основным источником доходов национальных ассоциаций является УЕФА. Так что через несколько месяцев или лет трудности будут ощутимы, но мы будем действовать вместе. И как я уже сказал, я настроен оптимистично, и мы обязательно решим эту проблему.

Мы считаем, что перенос Евро – это единственный шанс национальных чемпионов и всех клубных турниров закончить свои соревнования, но и в этом пока нет уверенности.

Конечно, доиграть чемпионаты лучше всего, но возможно ли это, если обратить внимание на чрезвычайно плотный календарь? Трудно сказать», – заявил Чеферин.

Евро перенесли на лето 2021-го. Чемпионаты и еврокубки должны доиграть до 30 июня (если ситуация улучшится)