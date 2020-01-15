Тедеско хочет пригласить в «Спартак» Зиньковского и Чернова из «Крыльев» («СЭ»)

Теги Спартак ЦСКА Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Никита Чернов Антон Зиньковский Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Футбол

«Спартак» хочет приобрести двух игроков «Крыльев Советов».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско хочет видеть в составе московской команды хавбека Антона Зиньковского и защитника Никиту Чернова.

Не исключено, что московский клуб попытается приобрести футболистов в ближайшее трансферное окно.

Отметим, что Зиньковский прошел через систему «Зенита» и «Чертаново», а Чернов выступал за ЦСКА.

В этом сезоне Зиньковский сыграл за «Крылья Советов» в 20 матчах РПЛ и сделал 6 голевых передач. Чернов же провел за клуб 18 игр и забил один гол.

Самый непопсовый молодой игрок РПЛ. Он нагло идет в обводку и живет на базе

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