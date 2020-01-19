Орлов об остановке РПЛ и титуле «Зенита»: «Сколько будет стрел и пик от заклятых друзей? Лучше доиграть»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о приостановке РПЛ из-за коронавируса.

Ранее с таким предложением выступил владелец «Спартака» Леонид Федун.

«Я абсолютно не приемлю и не понимаю решение остановиться и назначить чемпионом того, кто сейчас на первом месте. Это несправедливо. Надо доигрывать. Это спортивный принцип.

Вот остановили сезон – и «Зенит» становится сразу чемпионом. Представляете, сколько будет стрел и пик в сторону «Зенита» от заклятых друзей? Зачем это делать? Лучше доиграть», – приводит слова Орлова «Чемпионат» со ссылкой на «Радио Зенит».

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