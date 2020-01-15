ФИФА перенесла клубный ЧМ с лета 2021-го на неопределенный срок

подтвердила, что чемпионат мира среди клубов будет перенесен с лета 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Как заявил президент организации Джанни Инфантино, ФИФА приняла просьбы континентальных ассоциаций о переносе турниров, поэтому согласилась освободить слот, занятый КЧМ.

Решение о том, когда будет проводиться клубный ЧМ (позже в 2021-м, в 2022-м или 2023 году) будет принято позднее.

Турнир должен был пройти с 17 июня по 4 июля в Китае в новом формате. Действующий победитель клубного чемпионата мира – «Ливерпуль».

Все, Евро перенесли на лето 2021-го. Онлайн