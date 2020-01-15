УЕФА хочет, чтобы все лиги продолжили сезон одновременно и закончили к 30 июня. Еврокубки тоже хотят доиграть (The Telegraph)

хочет, чтобы все европейские чемпионаты были завершены до 30 июня, сообщает The Telegraph.

В организации считают, что лиги по всей Европе должны быть перезапущены одновременно после прекращения паузы, связанной с коронавирусом.

Также союз рассчитывает, что Лига чемпионов и Лига Европы будут проведены до конца.

Клубы АПЛ обсудят данные предложения УЕФА во время экстренной конференции в четверг.

На сегодняшнем собрании УЕФА также обсудят перенос Евро-2020 на 2021 год.

УЕФА решает, что делать с Евро-2020, еврокубками и чемпионатами. Онлайн