Евро-2020 перенесен на 2021 год из-за коронавируса

Чемпионат Европы 2020 года перенесен на 2021 год из-за распространения коронавируса, сообщает As.

Информацию подтвердили также в Федерации футбола Норвегии. По данным норвежцев, турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Кроме того, сообщение о переносе турнира опубликовали многие мировые СМИ.

УЕФА на своих официальных ресурсах пока не объявил об этом.

Ранее было отменено проведение игр в России, Англии, Испании, Италии, Германии и многих других чемпионатах.

На данный момент в мире зафиксирован 181 511 случай заражения COVID-19. Умерли 7126 человек.

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