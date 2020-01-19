Василий Конов: «Футбол, хоккей и баскетбол – на каникулах до 10 апреля. Решение принято руководителями лиг»

Журналист Василий Конов сообщил, что проведение РПЛ, КХЛ и Единой лиги ВТБ отложено из-за коронавируса.

«Футбол, хоккей и баскетбол в России уходят на каникулы до 10 апреля. Это касается всех турниров, включая РПЛ, КХЛ и Единую лигу ВТБ.

Решение о паузе до 10 апреля было принято совместно руководителями лиг и не обсуждалось на уровне руководства клубов.

Единая позиция была уже доведена до участников соревнований», – написал Конов в телеграм-канале.

Информацию также подтвердил «Р-Спорт». По данным источника, Министерство спорта РФ рекомендовало с 16 марта ограничить проведение в стране спортивных мероприятий всероссийского значения, которые не являются отборочными к Олимпийским играм, из-за распространения коронавируса.

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