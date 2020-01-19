Сегодня УЕФА обсудит проведение всех национальных турниров, еврокубков и Евро-2020

Сегодня УЕФА проведет собрание, на котором будет принято решение о проведении национальных турниров, еврокубков и на фоне ситуации с пандемией коронавируса.

В конференции по видеосвязи примут участие представители ассоциаций-членов УЕФА, члены Ассоциации европейских клубов (ECA) и представители Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

На собрании, вероятно, примут решение о переносе Евро-2020. Есть также вариант с проведением турнира в декабре 2020 года.

Также будет обсуждаться вопрос проведения оставшихся матчей Лиги чемпионов и , а также влияние переноса Евро-2020 на женский чемпионат Европы, который должен пройти в Англии в июле-августе 2021 года.

Сообщалось, что клубы и лиги настроены на завершение текущего сезона каким-либо образом, однако без отмены соревнований с последующим признанием результатов в том виде, в каком они есть сейчас, что может быть сопряжено с многочисленными юридическими проблемами.

Похоже, Евро-2020 тоже перенесут. Но все не так просто: на следующее лето есть планы и у ФИФА

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