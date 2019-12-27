Тони Адамс: «Ливерпуль» не может быть объявлен чемпионом, если сезон не будет завершен»

Экс-капитан Тони Адамс поделился мнением о том, как быть с чемпионским титулом, если сезон Премьер-лиги не будет доигран.

«Не думаю, что сезон будет завершен. Конечно, я надеюсь, что все разрешится и можно будет продолжить его. Но если быть реалистом, то сегодня принимать никакие решения невозможно. Я не собираюсь заниматься спекуляциями.

Если же говорить о том, что мы можем сделать сегодня, то я не думаю, что может быть объявлен чемпионом, что мы можем выставить три клуба или повысить в классе и «Вест Бромвич».

Чемпионат не завершен, мы живем сегодня. Нам нужно посмотреть, что будет дальше и принимать взвешенные решения в будущем. Если Евро отменят, то в этот период сезон может быть доигран. Меня бы это устроило, может быть, будет другой сценарий, кто знает?» – сказал Адамс.

После 29 матчей «Ливерпуль» набрал 82 очка и лидирует в таблице с отрывом от «Манчестер Сити» в 25 очков.