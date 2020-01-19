Евросоюз запретит въезд на свою территорию. У России матч со Швецией в Стокгольме 28 марта

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести временные ограничения на все поездки на территории Евросоюза, кроме неотложных, сроком на 30 дней для борьбы с коронавирусом.

В случае принятия данного предложения товарищеский матч между сборными России и Швеции, запланированный на 28 марта в Сольне, пригороде Стокгольма, может не состоятся.

Кроме того, могут быть отменены стыковые матчи за попадание в финальную стадию Евро-2020. 26 марта должны пройти встречи Исландия – Румыния и Болгария – Венгрия.

Похоже, Евро-2020 тоже перенесут. Но все не так просто: на следующее лето есть планы и у ФИФА