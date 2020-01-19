Джастин Клюйверт: «Рома» не разрешает выходить из дома. Я не стригся уже три недели, у меня растет огромная борода»

Полузащитник «Ромы» рассказал о жизни в карантине.

«Я нахожусь дома в Риме уже несколько дней. Я больше не могу. Клуб не разрешает мне выходить из дома, так что я немного тренируюсь для себя здесь. Кроме того, я провожу время со своей племянницей, она счастлива.

Такие нормальные вещи, как поход к парикмахеру, больше невозможны. Я не стригся уже три недели, у меня растет огромная борода. Хотя волосы совсем еще детские», – сказал Клюйверт.

Общее число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 21 тысячу человек.

Как минимум у 17 спортсменов коронавирус: в Серии А (9!), НБА и Бундеслиге. Под подозрением трое из «Лестера», изолирован игрок «Сити», болен Артета

Возможно, в Италии не будет чемпиона-2020, а команды для еврокубков назначат (по текущей таблице). Вы угадали, все из-за вируса