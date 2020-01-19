Геннадий Орлов: «Евро-2020 нужно проводить, даже без зрителей. Пример – «блокадный матч»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о проведении на фоне распространения коронавируса.

– УЕФА обратился к руководителям европейских стран, чтобы способствовать проведению соревнований.

В Италии сейчас самый такой горячий оазис болезни для Европы. Может, там и не надо связываться, но все-таки проводить турнир нужно, даже без зрителей.

– Почему?

– Пример – «блокадный матч».

– Другая ситуация совсем.

– Идея в другом. Нельзя, чтобы жизнь останавливалась, понимаете? Это паника, черт-те что, раскардаш полный, все будут сидеть по домам и бояться.

То, что делают медики, это делают медики, а мы, здравомыслящие люди, должны прийти к чему-то одному. Как жить дальше? Тогда надо все закрыть, школы закрыть.

– Так сделали во многих европейских странах.

– Ну, что дальше-то? Я, во-первых, не слышал внятного ответа, как это [коронавирус] проверить и предотвратить. Слышал только, что в Новосибирске только центр есть.

– Еще в Петербурге теперь.

– Ну, слава Богу. Нельзя закрываться, мой опыт жизненный показывает, что нельзя уходить совсем в сторону.

Нельзя ломаться психически, душевно от этой болезни, – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

Похоже, Евро-2020 тоже перенесут. Но все не так просто: на следующее лето есть планы и у ФИФА

Спорт на карантине: ЛЧ, АПЛ, НБА, НХЛ – все прервали. Остались РПЛ и КХЛ