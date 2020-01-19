«Зенит» вернул лидерство по забитым голам в РПЛ. Разница мячей – +34

«Зенит» разгромил «Урал» (7:1) в 22-м туре чемпионата России.
Петербургский клуб после этой победы вернул себе лидерство по забитым мячам в РПЛ, обойдя «Ростов».
На счету команды тренера Сергея Семака теперь 44 гола. Разница забитых и пропущенных мячей составляет +34.
«Ростов» забил 38 голов, завтра, 15 марта, донской команде предстоит матч с «Локомотивом».
На третьем месте в Премьер-лиге по голам «Краснодар» (36). Худшая результативность у «Рубина» – 11 голов.
Статистику «Зенита» можно изучить здесь.