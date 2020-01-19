«Зенит» вернул лидерство по забитым голам в РПЛ. Разница мячей – +34

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«Зенит» разгромил «Урал» (7:1) в 22-м туре чемпионата России.

Петербургский клуб после этой победы вернул себе лидерство по забитым мячам в РПЛ, обойдя «Ростов».

На счету команды тренера Сергея Семака теперь 44 гола. Разница забитых и пропущенных мячей составляет +34.

«Ростов» забил 38 голов, завтра, 15 марта, донской команде предстоит матч с «Локомотивом».

На третьем месте в Премьер-лиге по голам «Краснодар» (36). Худшая результативность у «Рубина» – 11 голов.

Статистику «Зенита» можно изучить здесь.

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