«Зенит» вернул лидерство по забитым голам в РПЛ. Разница мячей – +34

«Зенит» разгромил (7:1) в 22-м туре чемпионата России.

Петербургский клуб после этой победы вернул себе лидерство по забитым мячам в РПЛ, обойдя .

На счету команды тренера Сергея Семака теперь 44 гола. Разница забитых и пропущенных мячей составляет +34.

«Ростов» забил 38 голов, завтра, 15 марта, донской команде предстоит матч с «Локомотивом».

На третьем месте в Премьер-лиге по голам (36). Худшая результативность у «Рубина» – 11 голов.

Статистику «Зенита» можно изучить здесь.