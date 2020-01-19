Тедеско о матче с «Оренбургом»: «Лучше победить при таком футболе, чем проиграть при хорошей игре»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча 22-го тура РПЛ с «Оренбургом» (3:1).
– Рады, что увозим три очка. Конечно, мы можем и должны играть качественнее. Но лучше победить при таком футболе, чем проиграть при хорошем качестве игры, как было с «Краснодаром».
Ожидал, что матч получится упорным. У нас на поле была молодая команда, но за счет характера и отдачи мы смогли одержать волевую победу.
– В стартовом составе вышли три номинальных форварда. В чем была тактическая задумка?
– Йордан играл восьмерку в нашей привычной схеме. Гулиев и Тил не в строю, Зобнин дисквалифицирован...
В нескольких моментах Ларссон хорошо себя проявил, но на игре всей команды сказывалось искусственное поле: мяч на нем ходил медленно.
В итоге во втором тайме мы решили действовать иначе, искали возможности выигрывать подборы, и это сработало.
– «Оренбург» создал много моментов. Не боялись проиграть?
– Если бояться, то лучше вообще ничем не заниматься. Взламывать команды вроде «Оренбурга» тяжело, и я очень рад, что в итоге ребятам это удалось.
– Подключения Жиго к атаке в сложные моменты – это его решение или ваше задание?
– Все игроки обороны могут и должны подключаться. Главное, чтобы они делали это своевременно.
В кубковом матче с «Ростовом» голевая атака началась с передачи Джикии, на этот раз здорово сыграл Жиго.
– Рассказов и Айртон не так часто создают остроту у ворот соперника. Это проблема для вас?
– Когда соперник действует в пять защитников, атаковать нашим крайним игрокам через фланги объективно непросто.
– Как относитесь к тому, что чемпионат может быть прерван из-за коронавируса?
– Мое мнение здесь мало что значит. Важнее, что решат врачи. В любом случае здоровье команды и всех остальных превыше всего, – сказал Тедеско.
Тедеско – первый тренер в истории РПЛ с баном за желтые карточки. Говорит, что в Германии за эмоции не наказывают