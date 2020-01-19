Тедеско о матче с «Оренбургом»: «Лучше победить при таком футболе, чем проиграть при хорошей игре»

Главный тренер Доменико Тедеско подвел итоги матча 22-го тура РПЛ с (3:1).

– Рады, что увозим три очка. Конечно, мы можем и должны играть качественнее. Но лучше победить при таком футболе, чем проиграть при хорошем качестве игры, как было с «Краснодаром».

Ожидал, что матч получится упорным. У нас на поле была молодая команда, но за счет характера и отдачи мы смогли одержать волевую победу.

– В стартовом составе вышли три номинальных форварда. В чем была тактическая задумка?

– Йордан играл восьмерку в нашей привычной схеме. Гулиев и Тил не в строю, Зобнин дисквалифицирован...

В нескольких моментах Ларссон хорошо себя проявил, но на игре всей команды сказывалось искусственное поле: мяч на нем ходил медленно.

В итоге во втором тайме мы решили действовать иначе, искали возможности выигрывать подборы, и это сработало.

– «Оренбург» создал много моментов. Не боялись проиграть?

– Если бояться, то лучше вообще ничем не заниматься. Взламывать команды вроде «Оренбурга» тяжело, и я очень рад, что в итоге ребятам это удалось.

– Подключения Жиго к атаке в сложные моменты – это его решение или ваше задание?

– Все игроки обороны могут и должны подключаться. Главное, чтобы они делали это своевременно.

В кубковом матче с «Ростовом» голевая атака началась с передачи Джикии, на этот раз здорово сыграл Жиго.

– Рассказов и Айртон не так часто создают остроту у ворот соперника. Это проблема для вас?

– Когда соперник действует в пять защитников, атаковать нашим крайним игрокам через фланги объективно непросто.

– Как относитесь к тому, что чемпионат может быть прерван из-за коронавируса?

– Мое мнение здесь мало что значит. Важнее, что решат врачи. В любом случае здоровье команды и всех остальных превыше всего, – сказал Тедеско.

Тедеско – первый тренер в истории РПЛ с баном за желтые карточки. Говорит, что в Германии за эмоции не наказывают