Тедеско о 3:1 с «Оренбургом»: «Не лучший матч «Спартака». Поле искусственное, очень сухое»

Главный тренер Доменико Тедеско подвел итоги матча 22-го тура РПЛ с (3:1).

«Считаю, что с точки зрения болельщиков сегодня была интересная игра. Думаю, что им всем понравилось, потому что каждые две минуты были атаки, контратаки, голевые моменты.

Что касается нашей команды, то считаю, что сегодня был не лучший наш матч.

Условия для футбола здесь не нашей стороне: поле искусственное, очень сухое, его здесь не поливают. Поэтому мяч медленный, показывать свой футбол очень тяжело», – сказал Тедеско в эфире «Матч Премьер».