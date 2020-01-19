«Мы все больны футболом и за «Зенит» умрем». Баннер фанатов в Петербурге на матче с «Уралом»

Болельщики «Зенита» показали баннер в поддержку команды во время матча РПЛ с «Уралом» (0:0, первый тайм).
На нем написано: «Мы все больны футболом и за «Зенит» умрем!» Это отсылка к песне группы «Сплин» – «Гандбол».
Во время матча фанатский сектор также пел: «Мы все умрем».
В Санкт-Петербурге из-за коронавируса был установлен запрет на проведение спортивных мероприятий с числом участников более одной тысячи человек, однако он вступает в силу только с 16 марта.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Фото: корреспондент Sports.ru Александр Дорский
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.