«Мы все больны футболом и за «Зенит» умрем». Баннер фанатов в Петербурге на матче с «Уралом»

Болельщики показали баннер в поддержку команды во время матча РПЛ с (0:0, первый тайм).

На нем написано: «Мы все больны футболом и за «Зенит» умрем!» Это отсылка к песне группы «Сплин» – «Гандбол».

Во время матча фанатский сектор также пел: «Мы все умрем».

В Санкт-Петербурге из-за коронавируса был установлен запрет на проведение спортивных мероприятий с числом участников более одной тысячи человек, однако он вступает в силу только с 16 марта.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Фото: корреспондент Sports.ru Александр Дорский

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.