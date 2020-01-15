Бундеслигу, вероятно, приостановят из-за коронавируса до 2 апреля

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Руководство Немецкой футбольной лиги (DFL) 16 марта проведет собрание, на котором будет обсуждаться проведение матчей двух высших дивизионов Германии в условиях распространения коронавируса.

DFL в понедельник предложит приостановить оба турнира. Если решение примут, игры не будут проводиться с 17 марта по 2 апреля. При этом в Бундеслиге намерены завершить сезон до лета.

Все матчи 26-го тура Бундеслиги и второго дивизиона Германии пройдут без зрителей, как и было запланировано, за исключением встречи «Ганновер» – «Динамо» Дрезден, так как 2 футболиста хозяев заражены коронавирусом.

Как минимум у 7 спортсменов коронавирус: в Серии А, НБА и второй Бундеслиге. Под подозрением трое из «Лестера», изолирован игрок «Сити», болен Артета

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