Бундеслигу, вероятно, приостановят из-за коронавируса до 2 апреля

Руководство Немецкой футбольной лиги (DFL) 16 марта проведет собрание, на котором будет обсуждаться проведение матчей двух высших дивизионов Германии в условиях распространения коронавируса.

DFL в понедельник предложит приостановить оба турнира. Если решение примут, игры не будут проводиться с 17 марта по 2 апреля. При этом в Бундеслиге намерены завершить сезон до лета.

Все матчи 26-го тура Бундеслиги и второго дивизиона Германии пройдут без зрителей, как и было запланировано, за исключением встречи «Ганновер» – «Динамо» Дрезден, так как 2 футболиста хозяев заражены коронавирусом.

Как минимум у 7 спортсменов коронавирус: в Серии А, НБА и второй Бундеслиге. Под подозрением трое из «Лестера», изолирован игрок «Сити», болен Артета

Спорт закрывается на карантин. Показываем, что уже отменили, а что – почему-то еще нет