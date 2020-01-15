Павел Мамаев: «Читаю классику в большей степени – Тургенева, духовную литературу»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о том, как изменился.

– Можешь назвать главное изменение в тебе, которое произошло за последние полтора года?

– Мне тяжело об этом говорить, лучше видно людям со стороны, которые меня хорошо знают.

Но я однозначно чувствую, что изменился. Может быть повзрослел, может что-то еще произошло.

– Самый важный вывод, который ты сделал после всей этой истории?

– Тяжелый вопрос. Нет какого-то одного вывода, их масса, смотря о чем конкретно говорить.

– В первое время ты жил в Ростове-на-Дону один. Семья уже переехала к тебе?

– Конечно, через несколько дней после подписания контракта. Любимая жена здесь, дети ходят в школу, все отлично.

– Все свободное время уделяешь им?

– Конечно, постоянно нахожусь с семьей. Это все, что мне нужно для счастья.

– Главная вещь, которая удивила тебя в городе?

– Я бы назвал наших болельщиков, не ожидал такой любви к команде и поддержки.

За последние год-полтора я привык к критике, а здесь люди очень сильно поддерживают. Огромная заслуга болельщиков, что мы сейчас на третьем месте в таблице.

– Ты признавался, что ты много читаешь. Что именно и какие произведения посоветуешь?

– Читаю. В большей степени классику. Ивана Тургенева много прочитал, духовную литературу.

Посоветую для начала «Дворянское гнездо», «Отцы и дети» (оба произведения написаны Тургеневым – прим. Sports.ru), очень сильные работы, – сказал Мамаев.

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