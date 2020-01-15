«Спартак» отказался от продажи билетов на матч с «Уфой»

принял решение не продавать билеты на матч 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой».

«В связи с указом мэра Москвы о запрете массовых мероприятий численностью свыше пяти тысяч участников сроком до 10 апреля футбольный клуб «Спартак» вынужден отказаться от продажи билетов на домашний матч 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы», который пройдет 4 апреля на .

В настоящее время мы изучаем возможные варианты организации матча с учетом введенных ограничений со стороны столичной мэрии и продолжаем консультации с РПЛ и РФС в связи с развитием эпидемиологической обстановки в стране и в мире.

Информация о формате проведения ближайших домашних матчей будет опубликована на следующей неделе», – говорится в сообщении клуба.

Ранее на подобные меры пошли ЦСКА и «Урал».

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