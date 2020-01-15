Бабаев про обвал рубля: «Зарплаты игроков привязаны к курсу. Альтернативы не было, легионеры не согласились бы»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, как на клубе скажется ситуация с изменением курса национальной валюты.

– Вопрос про обвал рубля. Как эта ситуация сейчас скажется на ЦСКА?

– Как говорится, беда не приходит одна. Конечно, все это негативно скажется на нашем клубе. Ограничение числа зрителей, обвал рубля... Понятно, что зарплаты футболистов привязаны к курсу.

Здесь никаких альтернативных вариантов, к сожалению, не было. Легионеры, естественно, не согласились бы.

Тяжелая ситуация. Надо как-то находить решение. Будем работать, – сказал Бабаев.