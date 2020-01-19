Матч «Барселона» – «Наполи» в ЛЧ может быть отменен из-за коронавируса

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и (1:1 – первый матч) находится под угрозой срыва.

Как сообщает Diario Sport, испанские власти применят к игрокам и сотрудникам итальянского клуба те же критерии, что и к «Роме». Поэтому самолет, на котором «Наполи» прилетит в Каталонию, не получит разрешения на посадку.

Однако «Наполи» ищет альтернативные варианты проведения матча с «Барселоной». Например, итальянский клуб может полететь на игру через Францию. Однако в случае с «Ромой» такой вариант также оказался невозможным: клуб планировать лететь на игру с «Севильей» через Португалию, но власти страны тоже не дали разрешения на посадку самолета.

Как отмечается, сейчас велика вероятность того, что матч – «Наполи» не состоится в запланированную дату.

Ранее стало известно, что эта игра пройдет при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.

Матч «Барселона» – «Наполи» запланирован на 18 марта.

За вчерашние сутки в Италии от коронавируса умерли 168 человек. Число заболевших в стране превысило 9 тысяч человек. В Испании же насчитывается около 2 тысяч зараженных.

Коронавирус рушит сезон. Серию А остановили, во Франции, Испании, Германии и, возможно, России будут играть без зрителей

Новый выпуск шоу «Народ против»: Вадим Лукомский разложил главные матчи ЛЧ и соревнуется в прогнозах с домохозяйками