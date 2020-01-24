Ван Дейк о матче с «Атлетико»: «Против «Барсы» тоже не могли упустить ни одного шанса. Хотим пройти дальше»

Защитник Вирджил ван Дейк поделился мыслями перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против (0:1 – первая игра).

«Думаю, мы были расстроены, так как не хотели проигрывать в первом матче. Мне кажется, тогда мы немного увязли в их обороне. И, очевидно, это указывает на уровень мастерства игроков «Атлетико». Они также создавали моменты, счет мог стать 2:0 в их пользу, а у нас было не так много шансов. Но мы знаем, что у нас есть еще 90 с лишним минут, чтобы все исправить. Мы испробуем все методы.

В матче против «Барселоны» мы тоже не могли упустить ни одного шанса. Выйдем на игру с таким же настроем, как и всегда. Надеюсь, нас удастся выиграть, показать хороший футбол, но прежде всего нам понадобится много страсти и упорной работы. Мы должны трудиться с первой и до последней секунды.

Все может произойти, и может оказаться, что они лучше нас, но все мы хотим показать, почему должны пройти дальше. Мы должны показать свои качества и заслужить проход в следующий раунд. Но это футбол, все может случиться. Мы ожидаем, что это будет трудный вызов.

Нам будет очень сложно. При всем уважении к «Борнмуту», игра против «Атлетико» будет трудной, это фантастическая команда. Это один из лучших клубов в мире с точки зрения того стиля, в котором они действуют. Они агрессивны, едины, и у них есть невероятные игроки, которые могут наказать за ошибку. Поэтому все мы должны провести потрясающий матч.

Надеюсь, мы сможем пройти дальше. У нас было время на подготовку, и мы должны быть готовыми к очень сложному вызову. Думаю, до сих пор мы придерживались своих принципов, и кто бы ни вышел на поле, этот игрок отдаст более 100% своих сил. Все с нетерпением ждут этого матча, и мы хотим выйти в следующий раунд.

Знаем, что это тяжелый матч, и попытаемся сделать все, чтобы победить их. Мы знаем, как трудно это будет», – сказал ван Дейк.

«Ливерпуль» примет «Атлетико» сегодня, 11 марта. Начало матча – в 23:00 по московскому времени. На Sports.ru можно будет посмотреть эту игру в прямом эфире. Также будет доступна и текстовая онлайн-трансляция.

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