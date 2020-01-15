Робертсон об «Атлетико»: «Иногда их поведение разочаровывает. Но мы не контролируем это, все в руках арбитра»

Защитник Эндрю Робертсон поделился мыслями перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против (0:1 – первый матч).

– Вы ожидаете оборонительную игру от «Атлетико», какие-то грязные приемы?

– Мы уже играли против них три недели назад. Думаю, мы неплохо справились с их поведением. Иногда это разочаровывает, но это не изменится. Мы не можем контролировать их поведение, все в руках арбитра. Мы не можем злиться на это, потому что не контролируем ситуацию.

Нужно сохранять спокойствие и спокойно работать. Игра в Мадриде дала нам опыт того, как справляться с их поведением. Самое важное – реализовывать свои моменты.

– Что, если это будет ваша последняя игра в Лиге чемпионов этого сезона?

– Как и в каждом матче, результат может быть любым. Если ты не действуешь на 100%, то ты вылетел. Но точно так же было бы, если бы мы закончили первый матч с преимуществом.

Мы настроимся позитивно, отдадим 100% сил, будем играть так, как мы хотим, в нашем стиле. Если мы хорошо играем, то способны обыграть любого противника. Но будет сложно играть против их обороны, – сказал Робертсон.

«Ливерпуль» примет «Атлетико» завтра, 11 марта. Начало матча – в 23:00 по московскому времени.

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