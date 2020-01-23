Экс-хавбек «Спартака» Жано порвал боковую связку колена на тренировке «Анортосиса»

Экс-полузащитник Жано Ананидзе, сейчас выступающий за «Анортосис», получил серьезную травму.

Как сообщает пресс-служба кипрского клуба, Ананидзе травмировался на тренировке после столкновения с партнером по команде. После медицинского обследования стало известно, что хавбек порвал боковую связку колена.

Напомним, о расторжении контракта между Ананидзе и «Спартаком» было объявлено в конце января. Он дебютировал за основную команду «Спартака» в июле 2009 года и провел за клуб 146 матчей.

В этом сезоне Ананидзе выходил в составе «Анортосиса» в 6 играх чемпионата Кипра, но ни разу не провел на поле больше тайма. Жано не отметился результативными действиями в своем новом клубе. Его полная статистика – здесь.