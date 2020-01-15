Пеп о коронавирусе: «Не хотел бы играть без зрителей. Если люди не могут прийти, в этом нет смысла»

Главный тренер Пеп Гвардиола заявил, что ему не нравится идея играть при пустых трибунах.

«В Италии прерван чемпионат, в Испании два-три следующих тура пройдут без зрителей, и я думаю, что такое случится и здесь. Потому что количество [заболевших] растет, как это было в Италии и сейчас Испании.

Другая проблема в следующем: нам следует спросить, есть ли смысл играть в футбол без зрителей. Причина, по которой мы делаем нашу работу, – это люди. Если они не могут прийти, чтобы посмотреть матчи, то в этом нет смысла.

Я бы не хотел играть в Лиге чемпионов, или чемпионате Англии, или в кубках без зрителей», – сказал Гвардиола.

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