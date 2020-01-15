Марсело и Куртуа не сыграют против «Ман Сити» и «Эйбара» из-за мышечных травм

Вратарь Тибо Куртуа и защитник мадридской команды Марсело не смогут играть в ближайшие недели.

Оба футболиста получили мышечные повреждения в матче с «Бетисом» (1:2), состоявшемся в рамках 27-го тура .

Результаты медицинских обследований подтвердили, что Марсело и Куртуа не смогут принять участие в играх против «Эйбара» (13 марта, 28-й тур Ла Лиги) и (17 марта, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов).

У вратаря травмирована приводящая мышца левого бедра, у латераля – двуглавая мышца левого бедра.

«Реал» традиционно не предоставляет официальной информации о сроках восстановления. Однако можно ожидать, что Куртуа потребуется около двух недель, чтобы залечить травму. Вероятно, он также пропустит матч с «Валенсией» (21 марта, 29-й тур Ла Лиги).