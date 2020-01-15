«Зенит» побил рекорд РПЛ по количеству кроссов в матче с «Уфой»

в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (0:0) побил рекорд лиги по количеству кроссов (без учета стандартов).

Игроки петербургского клуба выполнили 55 кроссов, что позволило превзойти достижение в сезоне-2012/13.

Из них 14 кроссов были точными, то есть после них мяча касался партнер по команде.

1. «Зенит» – «Уфа» (сезон-2019/20), 55 кроссов, 14 точные (25,45%)

2. «Спартак» – «Волга» (сезон-2012/13), 53 кросса, 13 точные (24,53%)

3. «Волга» – «Динамо» (сезон-2012/13), 51 кросс, 12 точные (23,53%)

4. «Рубин» – «Амкар» (сезон-2012/13), 44 кросса, 12 точные (27,27%)

5. «Ростов» – «Терек» (сезон-2009), 44 кросса, 11 точные (25,0%)