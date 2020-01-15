«МЮ» расследует оскорбления в адрес Лингарда. Фанаты дразнили его за то, что он мало забивает

начал расследование в отношении фанатов, оскорблявших полузащитника клуба после матча Кубка Англии с «Дерби Каунти» (3:0).

Группа людей выкрикивала оскорбления в адрес игрока, когда он садился в автобус после игры. Также фанаты дразнили его за малое количество голов и результативных передач.

Возможно, что один из людей выкрикнул в адрес Лингарда оскорбление на расовой почве.

Инцидент расследует полиция Дербишира.

В нынешнем сезоне АПЛ Лингард ни разу не забил и не отдал ни одной голевой передачи в 20 матчах.