Экс-тренер «МЮ» Меленстен: «В игре Лингарда всегда были черты, присущие Иньесте»

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Тренер Рене Меленстен, работавший в штабе Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед», высоко отозвался о хавбеке Джесси Лингарде.

Об игре Лингарда

«В игре Джесси всегда были черты, присущие Иньесте в «Барселоне». По моему мнению, Джесси игрок того типа, которого очень сложно опекать сопернику. Думаю, он и сам это знает, он отличный парень».

О форме Лингарда

«Я думаю, что сейчас дело в уверенности. Тренерский штаб должен разобраться и сказать: «Так, когда он проводил свои лучшие матчи? Когда он больше всего забивал? Почему этого не происходит сейчас?»

Где-то глубоко остался след от удара по его уверенности, нужно найти его и понять, что можно сделать, чтобы концентрация вернулась», – сказал Меленстен в подкасте The Michael Anthony Show.

Лингард впервые за год забил за «МЮ» в английском турнире

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