Карпин о 3:2 с ЦСКА: «Катастрофа. Ничем не доволен»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мыслями о победе над (3:2) в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ.

– У вас было преимущество в два футболиста. Есть понимание, почему такая нервная концовка сложилась, несмотря на численное преимущество?

– Есть.

– И в чем заключается?

– Скажу футболистам.

– Довольны ли тем, как действовала ваша оборона после перестановки?

– Нет. Ничем не доволен.

– То есть игра команды сегодня вам не понравилась?

– Катастрофа.

– С вы сыграли вничью, но были довольны игрой команды...

– Сыграли здорово. Сегодня 25 минут до удаления – хорошо, потом – катастрофа.

– С чем связываете такое изменение в игре вашей команды?

– Футболистам все скажу, – сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».