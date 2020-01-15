Карпин о 3:2 с ЦСКА: «Катастрофа. Ничем не доволен»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мыслями о победе над ЦСКА (3:2) в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ.
– У вас было преимущество в два футболиста. Есть понимание, почему такая нервная концовка сложилась, несмотря на численное преимущество?
– Есть.
– И в чем заключается?
– Скажу футболистам.
– Довольны ли тем, как действовала ваша оборона после перестановки?
– Нет. Ничем не доволен.
– То есть игра команды сегодня вам не понравилась?
– Катастрофа.
– С «Ахматом» вы сыграли вничью, но были довольны игрой команды...
– Сыграли здорово. Сегодня 25 минут до удаления – хорошо, потом – катастрофа.
– С чем связываете такое изменение в игре вашей команды?
– Футболистам все скажу, – сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».