Карпин о 3:2 с ЦСКА: «Катастрофа. Ничем не доволен»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Футбол

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мыслями о победе над ЦСКА (3:2) в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ.

– У вас было преимущество в два футболиста. Есть понимание, почему такая нервная концовка сложилась, несмотря на численное преимущество?

– Есть.

– И в чем заключается?

– Скажу футболистам.

– Довольны ли тем, как действовала ваша оборона после перестановки?

– Нет. Ничем не доволен.

– То есть игра команды сегодня вам не понравилась?

– Катастрофа.

– С «Ахматом» вы сыграли вничью, но были довольны игрой команды...

– Сыграли здорово. Сегодня 25 минут до удаления – хорошо, потом – катастрофа.

– С чем связываете такое изменение в игре вашей команды?

– Футболистам все скажу, – сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

Присылайте свой дизайн награды лучшему молодому игроку и получите два билета на финал Евро-2020

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья