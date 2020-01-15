Кротов о тренде «Спартака»: «Растить молодежь, чтобы в лучшем случае ее продать, в худшем – отдать просто так, а потом выкупить»

Форвард «Уфы» Вячеслав Кротов, выступавший ранее за , оценил трансферную политику красно-белых в отношении своих воспитанников.

– «Спартак» все время ругают, что он раздает своих воспитанников. Вы согласны с этим?

– Это общеизвестный факт. Когда были молодыми, обсуждали эту тему. Не понимали, чем мы хуже некоторых иностранцев. Почему нас отдают в аренды. Это уже тренд «Спартака» – растить молодежь, чтобы потом в лучшем случае ее продать, в худшем – отдать просто так, а потом выкупить. Последний пример – .

У меня нет обиды на «Спартак». Говорю как есть. В этом нет никакого секрета.

– Дьяков и Шишкин заявлены за «Спартак-2». Пойдете на закате карьеры в дубль красно-белых?

– Почему бы и нет? Поучить молодых. Потом буду всем рассказывать, что завершил карьеру в «Спартаке». Интересный вариант завершения карьеры! – сказал Кротов.