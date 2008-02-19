Смородская не выплатила Фернандешу 4,35 млн рублей за победу в Кубке России («Чемпионат»)

Бывший полузащитник Мануэл Фернандеш был лишен призовых за Кубок России по решению бывшего президента клуба .

Когда «Локомотив» проходил процедуру лицензирования, португальца попросили подписать заявление, что клуб надлежащим образом выполняет свои обязательства по выплате денежных средств.

По информации «Чемпионата», игрок подписал заявление, но заявил, что «Локомотив» платит ему зарплату по неправильному обменному курсу. Клуб не согласился с этим и начал давить на Фернандеша, лишив его призовых за победу в Кубке России сезона-2014/2015.

В итоге премиальные в размере 4,35 млн рублей до вычета налогов получил каждый игрок, кроме Фернандеша, несмотря на то, что он сыграл во всех пяти матчах турнира.

Это решение было принято Смородской из-за непростых отношений с футболистом.

Ранее Фернандеш выиграл суд у «Локо», теперь клуб должен выплатить ему более 11 млн рублей.