Фернандеш получал в «Локо» 383 тысячи евро в месяц. Клуб оплачивал ему жилье («Чемпионат»)

Стало известно, сколько в «Локомотиве» зарабатывал экс-хавбек клуба Мануэл Фернандеш.

Как сообщает «Чемпионат», Фернандеш получал в иве» 383 тысячи евро в месяц (то есть 4 млн 400 тысяч евро в год) до вычета налогов.

По нынешнему курсу рубля это составляет 26 млн 314 тысяч рублей в месяц (чуть более 300 млн рублей в год). При этом зарплата выплачивалась не по фиксированному курсу рубля к евро.

Кроме того, в соглашении футболиста был прописан пункт, по которому клуб выплачивал португальцу ежемесячно 5 тысяч евро для съема квартиры.

Ранее стало известно, что Фернандеш подал на «Локомотив» в суд, так как посчитал, что клуб не выплатил ему 11 млн рублей. Позднее стало известно, что экс-президент «Локо» Ольга Смородская отказалась выплачивать хавбеку 4,35 млн рублей за победу в Кубке России.