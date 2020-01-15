«Локомотив» хочет обжаловать удаление Кверквелии в игре с «Ахматом»

Теги Локомотив премьер-лига Россия судьи Ахмат Соломон Кверквелия Кирилл Левников Спорт-Экспресс Футбол

«Локомотив» планирует оспорить удаление защитника Соломона Кверквелии в матче Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (1:0) и добиться отмены красной карточки.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Согласно протоколу матча, игрок был наказан за «лишение соперника явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч в штрафной площади».

Московский клуб полагает, что судье Кириллу Левникову следовало ограничиться желтой карточкой.

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