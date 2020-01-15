Оле-Гуннар Сульшер: «Обыграть такую команду, как «Манчестер Сити», – это потрясающе»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер высказался о победе над «Манчестер Сити» (2:0).

«Учитывая все сухие матчи, которых мы добились, мы становимся лучше, это впечатляет.

С Брэндоном Уильямсом и на флангах мы выглядели агрессивно, по схеме 3-5-2, но во втором тайме наше расположение было больше похоже на 5-4-1. Игроки «Сити» очень хороши с мячом, но мы держали их на расстоянии.

В любой момент они могли забить, поэтому мы всегда стремились ко второму голу. У нас было три момента, причем обыграть не удалось только вратаря. Есть одна вещь, которую нам нужно улучшить, – принятие решений. Но мы учимся.

Быть тренером этих игроков большая честь. Они выкладываются на максимум. Они знают, что все они хорошие футболисты, но они также хотят и учиться.

Мы чувствуем, что совершенствуемся как команда и коллектив. Чувствуем, что болельщики хотят, чтобы мы делали свою работу хорошо, и они видят, что мы это делаем, поэтому все становится лучше и лучше.

Но мы все еще пятые. Нам нужны очки, чтобы догнать и «Лестер», поэтому нужно продолжать забивать», – сказал тренер в эфире BBC.

«Желание, настрой, целеустремленность, связь между болельщиками и игроками порадовали меня больше всего.

Временами мы давили на «Сити», отбрасывали, пытались быть агрессивными. Мы заставили их ошибаться и довольны результатом.

Для наших игроков обыграть такую команду, как , – это потрясающе, я рад за них», – добавил Сульшер в эфире Sky Sports.