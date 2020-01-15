Леонид Слуцкий: «У меня много вопросов к первой карточке Хвичи. Отвык комментировать судейство»

Главный тренер Леонид Слуцкий высказался после поражения от «Крыльев Советов» (0:1) в рамках Тинькофф РПЛ.

– Сложно комментировать, в первом тайме случилось несколько эпизодов, которые повлияли на матч. Это и отмененный гол после ВАР, и пропущенный гол, и красная карточка Хвичи.

После этого мы пытались изменить ситуацию, но не хватило нам ни игрового, ни кадрового потенциала. В целом проблема в атаке, конечно, существует.

- Как вам судья?

– Я не видел эпизод с незасчитанным голом, не могу оценить.

- А эпизоды с желтыми карточками Хвичи?

– У меня к первой карточке возникает много вопросов, но я отвык комментировать судейство.

Не могу сказать, что у нас было много моментов, но могу довольствоваться, что после красной карточки мы не бросили играть, – сказал Слуцкий.

Матч обслуживала бригада во главе с арбитром Владимиром Москалевым.