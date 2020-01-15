Геркус об иске «Локо»: «Голословные обвинения. Работники клуба заслужили два оклада за чемпионство или нет?»

Бывший генеральный директор Илья Геркус прокомментировал иск железнодорожников к нему на 145 миллионов рублей.

Сообщалось, что претензии к 47-летнему менеджеру появились после проведения аудита, последовавшего за сменой руководства клуба.

Утверждалось, что претензии могли возникнуть в том числе потому, что во время работы Геркуса некоторые сотрудники без достаточных на то оснований получали солидные премии.

«Если даже посмотреть в суть претензий, это не вопросы, а список надуманных обвинений. Первый пункт – я платил премии себе, второй пункт – я платил премии работникам клуба, третий – я оплатил услуги компании за помощь в получении гражданства игроку и так далее. И в конце письма требование вернуть 139 миллионов рублей в течение 30 дней.

Если это посчитать вопросами, то я на них не ответил, деньги не вернул. И никто бы не ответил. Там даже было непонятно, кому надо вернуть деньги, там так странно это было сформулировано. Некоему «предприятию», без названия.

Теперь пару слов про аудит. Его не было. Это неправда. Тот документ, который «Локомотив» приложил к иску, и то, на что сейчас во всех интервью ссылается господин Кикнадзе, это не аудиторское заключение. Это консультация, это сочинение, очерк, называйте как хотите, но не аудиторское заключение.

Голословные безосновательные обвинения, составленные в произвольной форме. На это нельзя ссылаться, это незаконно. За такие «заключения» нужно лишать лицензии.

Клуб заплатил по одному окладу всем сотрудникам клуба – не футболистам, а именно персоналу – за победу в Кубке России, по два оклада за победу в чемпионате. Администрация тоже делает много для победы. Вознаграждение бэк-офису за результат команды – абсолютно нормальная мировая практика. И теперь эти деньги «Локомотив» требует вернуть меня.

И вот тут, на мой взгляд, основной вопрос: работники клуба заслужили один оклад за Кубок и два за чемпионство или нет? Вот главный вопрос. Много это или нет – получить две зарплаты за чемпионство, которого не было многие годы или нет?

Господин Кикнадзе считает, что такие премии выплачивать нельзя, и я лично должен эти деньги вернуть. За всех работников, которые их получили», – рассказал Геркус.