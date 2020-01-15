Экс-хавбек «Тоттенхэма» О’Хара о Моуринью: «Я устал от его оправданий. Сезон может завершиться на следующей неделе»

Бывший игрок «Тоттенхэма» Джейми О’Хара высказался о главном тренере «шпор» .

«Я немного устал от этих оправданий. Я поддерживал его в связи с тем, что он потерял Кейна и Сона. Он пытается найти способ победить, но этого так и не произошло.

Но менталитет «давайте пожалеем нас, у нас много травм, Моура и Бергвейн просят замену, давайте все пожалеем «Тоттенхэм»... Нет! Ну в самом деле! Вам нужны победы, у вас все еще есть достаточно хороший состав, чтобы обыграть и добиваться положительных результатов. Теперь нет никаких оправданий для Моуринью.

Его назначили, чтобы выиграть трофей, но «Норвич» выбил его из Кубка Англии. Это действительно подводит итог нынешнему сезону. Не думаю, что «шпоры» обыграют , так что сезон может закончиться на следующей неделе.

Ему платят много денег, и он должен быть способен добиваться результатов. В «Тоттенхэме» все еще есть очень хороший состав, нужно найти способ приободрить их и придать игрокам уверенность, чтобы они начали выигрывать матчи», – сказал О’Хара.